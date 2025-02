Calciomercato Milan - Joao Felix ieri a 'San Siro'?

Poi, eventualmente, sul futuro dell'ex Benfica, Atlético Madrid e Barcellona si deciderà in estate. A fargli spazio, ora, in rosa, uno tra Noah Okafor e Luka Jović, entrambi in uscita. Ma c'è una voce clamorosa, sempre secondo 'Sky Sports News', che potrebbe far presagire ad una trattativa ben avviata.