Di tempo ce n'è poco, i negoziati sono complicati. E non è detto che il club di Via Aldo Rossi riesca nell'impresa. Ma, quel che è certo, è che il Diavolo sta realmente provando a regalare al suo allenatore, Sérgio Conceição , l'acquisto tanto desiderato. Il portoghese classe 1999 può giocare trequartista, esterno d'attacco e seconda punta.

Assicurerebbe al reparto avanzato del Milan talento, imprevedibilità, gol e assist. Riuscirà l'amministratore delegato Giorgio Furlani a concludere in bellezza questa finestra trasferimenti? Della possibile operazione Joao Felix-Milan, in queste ore, ne stanno parlando tutti i maggiori esperti di calciomercato. Passiamo, dunque, tutte le indiscrezioni in rassegna! PROSSIMA SCHEDA