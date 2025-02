Schira: “Branca dal Cittadella al Milan Futuro, è tempo di scartoffie”

"Tempo di scartoffie per Simone Branca al Milan dal Cittadella", ha scritto, infatti, Nicolò Schira , giornalista esperto di mercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'X'.

Firmerà per 18 mesi con opzione per un'altra stagione

"Giocherà per il Milan Futuro. Contratto fino al 2026 con opzione per il 2027". Si attende, ora, soltanto l'ufficialità per l'arrivo del centrocampista mancino in rossonero. LEGGI ANCHE: Joao Felix al Milan, si può! La rivelazione di tutti gli esperti di calciomercato >>>