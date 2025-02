"Affare fatto! Simone Branca al Milan dal Cittadella. Visite mediche in programma alle ore 16:00. Quindi, firmerà il contratto fino al 2026 con opzione per il 2027. Branca giocherà per il Milan Futuro". LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Joao Felix sempre più vicino”. Poi una novità inaspettata >>>