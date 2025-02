Di Marzio: “Milan, Joao Felix sempre più vicino”. Poi una novità inaspettata

Il Milan, per Di Marzio, continua a lavorare per provare a portare a Milano Joao Felix dal Chelsea. Il giocatore ha già dato l’ok per un eventuale passaggio al Milan e dal canto loro i rossoneri ci credono . Continuano a esserci contatti frequenti tra i due club per cercare un’intesa finale sulle cifre del prestito .

Di Marzio, poi, ha aggiornato la situazione spiegando come, oltre al fatto che Joao Felix si sta avvicinando sempre di più al Milan, il Diavolo abbia anche provato un colpo da 90 in vista della prossima stagione: Nikola Krstović del Lecce. "I rossoneri hanno provato anche a bloccare Krstović per giugno per 20 milioni di euro più 5 di bonus - ha scritto GDM sui social - ma il Lecce non vuole impegnarsi dopo aver già ceduto Patrick Dorgu". Se ne riparlerà.