Calciomercato Milan, Okafor al Napoli è ufficiale! I comunicati

Calciomercato Milan, altro addio in casa rossonera: dopo le partenze di Morata e Calabria, Okafor viaggia verso il Napoli. L’operazione, che si è concretizzata nelle ultime ore di mercato, segna una mossa importante per i partenopei, che si sono mossi con decisione per rinforzare l’attacco sotto la guida di Antonio Conte. Okafor, che ha avuto poche opportunità al Milan, è pronto a rilanciarsi al Napoli, dove potrà trovare più spazio e continuità. Ecco i dettagli dell'operazione con il comunicato ufficiale del Milan.