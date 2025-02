Martorelli su Okafor al Napoli: “Non è il tipo di calciatore che vuole Conte”

“Se conosco un po’ Conte, penso che in questo momento non faccia i salti di gioia”, ha dichiarato il procuratore. “Sappiamo bene chi preferiva, e dopo la cessione di Kvaratskhelia non è arrivato nessuno che possa rimpiazzarlo in maniera adeguata. Okafor è un buon giocatore, un attaccante con caratteristiche più offensive, ma Conte è noto per preferire calciatori che possano dare un contributo anche nella fase difensiva, non solo in attacco.”