Calciomercato Milan, Bennacer va viva? Richiesto Cristante | PM NEWS

Calciomercato, secondo quanto risulta alla nostra redazione, il Milan lavora per il post Bennacer. Richieste informazioni per Cristante

Calciomercato Milan , ultime ore di un pazzo mercato invernale per i rossoneri. La dirigenza sta lavorando con forza anche in questi ultimi momenti. Le trattative si chiuderanno alla mezzanotte di oggi e il Milan sta lavorando tantissimo su tanti piani diversi. A centrocampo potrebbe partire Bennacer , richiesto in prestito dal Marsiglia. Il Milan, però, dovrebbe cercare il suo sostituto prima di dare il via libera.

Calciomercato Milan, Bennacer potrebbe partire. Occhi su Cristante della Roma

Incastri di mercato visto che il Marsiglia sarebbe sia su Fagioli (cercato dalla Fiorentina) sia su Bennacer. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il Milan ci sta provando seriamente per riportare in rossonero Bryan Cristante, anche se al momento è in vantaggio la Fiorentina. Ricordiamo che il centrocampista della Roma è cresciuto nel vivaio rossonero anche se non ha avuto tanta fortuna con la prima squadra. Vedremo come andrà a finire questo intrigo di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Joao Felix: accordo totale! Le cifre dell’affare>>>