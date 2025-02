Calciomercato Milan, Pedullà: “Bennacer al Marsiglia si può chiudere”

Calciomercato Milan, Bennacer va al Marsiglia? Pedullà: "Si può chiudere"

Come scrive Alfredo Pedullà, esperto di calcioemrcato, sul proprio sito, il centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer starebbe spingendo fortemente per approdare nel Marsiglia di De Zerbi. Le parti sarebbe a lavoro per concretizzare l’affare, che potrebbe chiudersi più velocemente anche per via del volere dello stesso calciatore, che gradirebbe la Francia già dalla scorsa estate. Da vedere poi chi potrebbe prendere il Milan in caso della cessione del centrocampista.