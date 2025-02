Calciomercato Milan, Bondo: dialoghi in corso col Monza | PM NEWS

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il Milan è tornato alla carica per Warren Bondo, centrocampista del Monza. Il giovane giocatore potrebbe arrivare in caso di partenza di Bennacer verso la Francia. Occhio poi sempre alla situazione di Cristante. Ultime ore infuocate per il Diavolo che sta per accogliere Joao Felix, in arrivo a Milano per le 22 di questa sera. Pista confermata anche dall'esperto Matteo Moretto.