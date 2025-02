Calciomercato Milan, Bennacer deluso dal cambio. Occhio a Bondo

Ismael Bennacer potrebbe lasciare il Milan in queste ultime ore di calciomercato (si chiude a mezzanotte). La trattativa con il Marsiglia è tornata di nuovo calda, con il club che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. I francesi lo avevano cercato la scorsa estate. Il calciatore avrebbe già detto si, ma il club non intende farlo partire prima di avere trovato il sostituto.

Calciomercato Milan, occhio a Bondo. Bennacer: il retroscena legato al derby

Bennacer, secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, avrebbe detto sì al Marsiglia dopo la sostituzione al 45' del derby. Ismael non avrebbe apprezzato la scelta di Conceicao. Il Milan però non può perdere Bennacer senza sostituirlo ovviamente. Secondo la rosea il nome potrebbe essere quello di Warren Bondo, centrocampista francese del Monza. Al momento non ci sarebbe nessuna trattativa con il Monza. Ricordiamo che, secondo quanto ci risulta, i rossoneri potrebbero puntare a Cristante in caso di addio di Bennacer. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Joao Felix: accordo totale! Le cifre dell’affare>>>