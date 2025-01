Calciomercato Milan, Origi e Ballo-Touré le carte per Bondo? I dettagli

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbero stati alcuni contatti tra Monza e Milan per Ballo-Touré , terzino sinistro tornato in rossonero in estate dopo il prestito della scorsa stagione al Fulham. Non solo il difensore: ci sarebbe la suggestione Divock Origi . L’attaccante belga, così come Ballo-Touré inserito a inizio di questa stagione nella rosa del Milan Futuro, è reduce da un’esperienza al Nottingham Forest e ha un contratto molto pesante da 4 milioni e mezzo . Il Monza, si legge, sarebbe disposto a contribuire in minima parte agli stipendi dei due . Che però, dal canto loro, potrebbero fare rinunciare a una fetta di salario pur di rimettersi in gioco in Serie A.

Calciomercato Milan, Origi e Ballo-Touré: la posizione del Monza. E su Bondo...

Come scrive la rosea, il possibile dialogo di calciomercato tra Milan e Monza per i due esuberi rossonero, potrebbe aprire la strada per un colpo in casa del Diavolo: Warren Bondo, centrocampista francese dei brianzoli. Non per questa sessione di calciomercato, visto che il Monza non lo cederà facilmente, ma in vista dell'estate. Il francese, infatti, sarebbe considerato un prospetto interessante per il Milan, da tenere in considerazione.