Milan, che fare con Divock Origi? Ecco quanto costa ai rossoneri

Arrivato in rossonero fra grandi aspettative, Divock Origi è ormai relegato ai margini del Milan. Dopo una prima stagione decisamente deludente, 36 presenze e solo 2 gol, il centravanti belga fu ceduto, in prestito, al Nottingham Forest. Purtroppo, però, neanche in Premier League ha potuto ritrovare la giusta continuità, terminando l'annata con i Tricky Trees a quota 22 presenze e un solo gol segnato. Inevitabilmente, dunque, Origi ha fato il suo ritorno a Milanello ma il suo futuro non sarà certamente in rossonero.