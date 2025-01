Monza, Warren Bondo strega la Fiorentina: Inter e Milan in attesa

Da tempo sui radar delle squadre milanesi, Bondo potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la mediana del Diavolo. Il Milan lo ha seguito con attenzione nelle ultime settimane, e questa prestazione contro la Fiorentina non farà altro che alimentare i rumors di mercato. Con un contratto che scade nel 2026, il Monza non si priverà facilmente del suo gioiello, ma le offerte in arrivo potrebbero far riflettere la dirigenza biancorossa.

Non solo il Milan, ma anche l’Inter ha da tempo messo gli occhi su Bondo, vista la sua giovane età e il suo grande potenziale. In un periodo in cui le squadre di Milano sono alla ricerca di rinforzi per la mediana, il centrocampista del Monza potrebbe rappresentare un acquisto strategico per il futuro. L’evoluzione di Bondo nelle prossime settimane sarà cruciale per capire se uno dei due club potrà fare il grande colpo già nella prossima finestra di mercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo: in Francia scrivono che ... >>>