Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo: in Francia scrivono che …

Il Milan vuole recuperare punti in Serie A ed ha bisogno di rinforzi, che possono arrivare in questa sessione di calciomercato . Uno degli obiettivi rossoneri è Habib Diarra , trequartista dello Strasburgo .

In questo momento della stagione, i rossoneri stanno deludendo in campionato e si trovano all'ottavo posto con 28 punti e devono recuperare due partite (Como e Bologna). La scorsa settimana, la squadra del nuovo allenatore Sergio Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana dopo aver battuto la Juventus in semifinale (1-2) e l'Inter in finale (2-3).