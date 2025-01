Di Marzio: “Il Monza di Galliani piomba su due esuberi del Milan”

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di 'Sky Sport', il Monza di Adriano Galliani , ex storico dirigente del Milan , avrebbe chiesto aiuto proprio al club rossonero per centrare una complicata missione salvezza in questa stagione.

Calciomercato Milan - Ballo-Touré e Origi al Monza?

I brianzoli, scatenati sul mercato, non si limiteranno al solo acquisto di Stefan Leković, classe 2004, centrocampista che arriva dalla Stella Rossa. Il Monza, infatti, avrebbe - secondo GDM - avviato i contatti con il Milan per Fodé Ballo-Touré. Classe 1997, il terzino sinistro franco-senegalese, il cui contratto con il Diavolo scadrà il prossimo 30 giugno, milita quest'anno nel Milan Futuro di Daniele Bonera in Serie C.