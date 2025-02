Mendes dal Chelsea per sbloccare Joao Felix al Milan: le ultime news

Calciomercato Milan - Joao Felix in rossonero? Mendes è al lavoro! — Il Chelsea ha ancora a disposizione uno slot per un prestito internazionale e, per Joao Felix, al momento l'unica destinazione possibile secondo il quotidiano sportivo nazionale è il Milan. Per questo Mendes è in pressing: vuole trovare un punto d’intesa tra le due società e soddisfare il desiderio del suo assistito di lasciare la corte di Enzo Maresca. La sua missione a Londra può essere risolutiva.

Il Chelsea non è disposto a far partire gratis, anche solo per cinque mesi, un calciatore che la scorsa estate ha pagato 52 milioni di euro. Ha provato a cederlo all'Aston Villa chiedendo la stessa cifra, con una cessione a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. Fino a ieri, dunque, il management del club inglese non era entrato nell’ordine di idee di valutare l’opzione del prestito gratuito.

L'idea del Diavolo è quella del prestito gratuito fino al 30 giugno — Il Milan, che ha investito molto (35 milioni di euro) per Santiago Giménez, non vuole appesantire i conti. La volontà di Conceicao, comunque, è quella di avere Joao Felix e chiederà ai suoi dirigenti un ultimo sforzo nel calciomercato invernale per portarlo al Milan. Il tempo stringe e Mendes pressa. Dalla sua l’agente, però, per 'La Gazzetta dello Sport', ha una variabile forse decisiva.

Se il Chelsea dovesse comprare un nuovo attaccante (Alejandro Garnacho, Eli Junior Kroupi o Mathys Tel), uno tra Joao Felix e Christopher Nkunku (cercato dal Manchester United) dovrà lasciargli il posto in lista UEFA. E a quel punto il pressing di Joao Felix per volare a Milano potrebbe diventare realtà. A fargli spazio nella lista del Milan potrebbe essere Noah Okafor, cercato da un paio di società per partire in prestito 'last minute'.