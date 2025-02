Calciomercato Milan, Moretto: “Il Fulham ci prova per Chukwueze”

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere molto indaffarati in queste ultime ore di mercato invernale. Il Diavolo, infatti, sta per cedere Bennacer e Okafor e potrebbe presto prendere Joao Felix e Bondo. Non solo, la dirigenza rossonera lavora ancora per possibili colpi in entrata e in uscita. Circola ancora il nome di Sottil della Fiorentina, mentre Zeroli dovrebbe partire in prestito per il Monza. Occhio a un altro nome in uscita.