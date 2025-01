Il Galatasaray sarebbe in pressing per Samuel Chukwueze, esterno d'attacco in uscita dal Milan: e il presidente del club turco ...

Fabio Barera Redattore 29 gennaio - 17:30

Uno dei calciatori in uscita dal Milan già in questa sessione invernale di calciomercato è Samuel Chukwueze, per cui sarebbe anche possibile l'ipotesi Galatasaray. Nonostante il gol vittoria segnato contro il Parma, a tempo scaduto, che ha consegnato tre punti pesantissimi al club rossonero, il nigeriano rimane uno di quei giocatori che difficilmente troverà spazio nelle gerarchie di Sérgio Conceicao nei mesi a venire. Tanto che il Diavolo aveva tentato di inserirlo nell'operazione che avrebbe potuto portare Riccardo Orsolini a Milanello. Detto che questo colpo probabilmente non andrà in porto, sulle sue tracce ci sono altri club.