Calciomercato Milan, Chukwueze torna in Spagna? Ecco la squadra interessata

Samuel Chukwueze potrebbe fare il suo ritorno in Spagna. Secondo quanto riportato da Super Deporte, noto portale sportivo spagnolo, l'esterno nigeriano potrebbe lasciare il Milan proprio in questi ultimi giorni di mercato. L'attaccante, arrivato in rossonero la scorsa stagione per una cifra complessiva di 28 milioni di euro (bonus compresi), non ha rispettato le grandi aspettative sul suo conto e potrebbe tornare così in Spagna, ma non al Villarreal.