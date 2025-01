Dinamo Zagabria-Milan, ottava e ultima partita della fase campionato della Champions League 2024-25. La squadra di Sergio Conceicao ha in mano un'occasione d'oro: vincere per guadagnarsi un posto nella top 8 della maxi classifica, evitare i playoff per gli ottavi e svuotare il calendario di febbraio. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri ed è per questo che non si potrà pensare al derby e a un possibile turnover verso la sfida di domenica contro l'Inter. Ecco le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan. IL PUNTO SULLA DINAMO ZAGABRIA>>>