Dinamo Zagabria-Milan, Tomori cambia ruolo? Mossa a sorpresa

Dinamo Zagabria-Milan, emergenza totale a destra. Pronta la carta Tomori

Secondo quanto riportato da Beppe Di Stefano, inviato di Sky Sport che spesso parla del mondo Milan, Sergio Conceicao potrebbe pensare alla mossa a sorpresa per la partita di domani sera. A destra potrebbe giocare Fikayo Tomori, non come difensore centrale, ma come terzino di emergenza. In quel caso, il resto della difesa sarebbe presto fatto: Theo Hernandez a sinistra con Gabbia e Pavlovic al centro del reparto. Vedremo se questa sarà davvero la mossa del portoghese. LEGGI ANCHE: Milan, Bartesaghi: segnali per il futuro. Impatto incoraggiante. I numeri...>>>