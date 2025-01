Il futuro di Fikayo Tomori, ad oggi, sembra essere diviso tra Milan, Juventus e Premier League. Se in un primo momento sembrava lontanissimo dal club rossonero, soprattutto quando in panchina c'era Paulo Fonseca, con l'arrivo di Sérgio Conceicao le cose potrebbero anche essere cambiate. Nonostante ciò le voci sull'interesse da parte di altri club sono ancora vive e non accennano a placarsi. A questo proposito il collega Orazio Accomando di 'DAZN' ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', spiegando come l'inglese sia un obiettivo ancora vivo per i bianconeri.