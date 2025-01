Dalla Francia sono sicuri: Milan e Feyenoord starebbero avendo un dialogo in corso per il trasferimento di Santiago Gimenez in rossonero

Fabio Barera Redattore 23 gennaio 2025 (modifica il 23 gennaio 2025 | 12:01)

Dalla Francia, negli ultimi minuti, sono giunte ulteriori notizie in merito al dialogo tra Milan e Feyenoord per il trasferimento di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, che nella serata di mercoledì 22 gennaio, ha segnato una doppietta contro il Bayern Monaco, permettendo al suo club di conquistare uno storico successo in Champions League. Al termine dell'incontro gli è stato chiesto se fosse la sua ultima presenza con quella maglia. "Vediamo cosa succede. Queste sono settimane cruciali, lascio tutto nelle mani di Dio. Amo il Feyenoord e amo questi tifosi che mi hanno dato tanto fin dal primo giorno".