Calciomercato Milan, contatti per Gimenez: l’agente ha fatto sapere che …

Uno dei nomi più caldi per il calciomercato del Milan è senza ombra di dubbio quello di Santiago Gimenez , per cui ci sarebbero stati addirittura contatti con l'agente. A riferirlo è stato il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, i rossoneri avrebbero intavolato i discorsi con la sua procuratrice, Rafaela Pimenta . Non solo, perché chiaramente in questi dialoghi è coinvolto il Feyenoord , club che detiene la proprietà del cartellino, e il padre Christian , già protagonista diversi mesi fa di un incontro con il Diavolo.

Calciomercato Milan, Gimenez ha aperto all'arrivo: segnale chiaro dell'agente al Feyenoord

La stessa Rafaela Pimenta, per altro agente di Kevin Zeroli, avrebbe fatto sapere ai dirigenti del Feyenoord che la volontà di Santiago Gimenez sarebbe quella di lasciare il club solamente nel calciomercato estivo. La rima opzione rimane comunque il messicano. In caso non dovesse arrivare occhi puntati in casa Manchester United per il prestito di Rasmus Hojlund o Joshua Zirkzee. L'attaccante del club olandese ha comunque già dato il via libera al passaggio al Milan. La richiesta è di 40 milioni di euro ed è difficile che vengano fatti sconti.