Calciomercato Milan, accelerata per Gimenez: arriva l’illustre conferma

Nelle ultime ore è giunta l'ennesima, illustre, conferma, della volontà da parte del Milan di accelerare le operazioni per Santiago Gimenez. I rossoneri, infatti, una volta sfumato Marcus Rashford per diversi motivi (economico e slot extra-comunitario tra tutti), ha deciso di virare verso altri obiettivi. Si era pensato anche a Joao Felix, sui cui però non ci sono stati sviluppi, e poi al messicano. Quest'ultimo, tra l'altro, nella serata di mercoledì 22 gennaio, dopo aver segnato una doppietta in Feyenoord-Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni tenendo aperte tutte le porte per il futuro.