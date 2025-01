Santiago Gimenez , attaccante del Feyenoord accostato al Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'SomosCaliente TV', soffermandosi in modo particolare sul proprio futuro. Il centravanti messicano, infatti, nelle ultime ore è diventato di fatto il primo nome sulla lista del club rossonero, dopo che Marcus Rashford è sfumato e per Joao Felix non ci sono stati sviluppo.

Il messicano, nella giornata odierna, contro il Bayern Monaco, ha segnato una doppietta, di cui un gol su rigore. Non solo, perché dopo aver timbrato il cartellino ha fatto un gesto molto eloquente. Ha infatti indicato la maglia ed ha fatto il gesto come per dire 'io sto qui'. Al termine dell'incontro, però, è stato intercettato dai microfoni di questa televisione tenendo aperto il discorso sul proprio futuro. Santiago Gimenez, infatti, alla precisa domanda se questa sarà la sua ultima presenza con questa maglia, ha detto di non saperlo e di affidarsi alle mani di Dio, dal momento in cui sono settimane cruciali. Ecco, dunque, le sue parole.