Brasile aggrappato al sogno Ancelotti: un Mondiale con Carletto è ancora possibile?

Il conto alla rovescia per il Mondiale 2026, che vedrà Stati Uniti, Canada e Messico uniti nell'organizzazione, segna un momento di incertezza per il Brasile. A soli 13 mesi dall'inizio della kermesse iridata e con l'impegno cruciale contro l'Ecuador per le qualificazioni sempre più vicino (poco più di un mese), la Seleçao si ritrova ancora senza un timoniere. La Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF), con il presidente Ednaldo Rodrigues al timone, oscilla tra un desiderio tenace per Carlo Ancelotti e la concretezza di alternative come Jorge Jesus e Abel Ferreira.