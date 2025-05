Milan, Inzaghi: 'Da fuori non mi piace parlare. Mi auguro questo ...'

Il Milan non va, ne parla Pippo Inzaghi

"Guarda, avevo tanto a cui pensare. Quando sono arrivato qua, speravo di realizzare un'impresa simile. Io mi auguro solo che il Milan torni presto ai fasti di un tempo: i tifosi del Milan sono speciali e il Milan merita di essere protagonista in campionato e in Champions come lo era nei nostri anni. Io mi auguro questo. Poi da fuori non mi piace parlare, perché uno deve essere dentro per sapere le cose".