Pagelle Milan-Girona 1-0: Bennacer in grande spolvero, il peggiore è …

PAGELLE MILAN-GIRONA - L'occasione è di quelle grosse: per la prima volta il Milan ha il futuro nelle proprie mani. Con due vittorie, i rossoneri sono nelle prime otto matematicamente. L'approccio è buono. Stavolta non si può certo dire che l'atteggiamento sia sbagliato. Il primo tempo regala molte emozioni e una quantità di occasioni clamorosa. Colpisce anche due legni, ma ben diversi tra loro: Theo Hernandez si divora un gol da distanza ravvicinata, colpendo male e colpendo la traversa; poi Musah con un gran tiro prende il palo. Ci sono anche altre occasioni, con Musah ancora in un paio di occasioni, con Morata e due grandi parate. Però anche il Milan regala due buchi, in cui il Girona crea due palle gol clamorose altrettanto, con Maignan spettacolare. Il gol del vantaggio arriva con Rafa Leao, su gran giocata di Bennacer, che scaraventa sotto la traversa il pallone. Il primo tempo si chiude così. Nel secondo tempo ci si aspetterebbe un Milan dominante e che va a chiudere la partita, invece subisce il Girona, chiudendosi. Esattamente come tre giorni fa, i rossoneri non scendono in campo nella ripresa. Non creano più nulla e agli ospiti viene anche annullato un gol. Non si può continuare a giocare solo un tempo. Oggi era importante vincere e vincere con diversi gol di scarto. Missione riuscita a metà.