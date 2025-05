Milan e Inter contro il tempo: i nodi da sciogliere per il nuovo San Siro

Nuovo Stadio Milan: il percorso accidentato tra clausole, demolizioni e inchieste

Diversi nodi cruciali rischiano di frenare la corsa verso il futuro impianto. In primo luogo, Milan e Inter insistono sull'inserimento di una clausola di risoluzione, una sorta di "piano B" nel caso in cui i permessi necessari per la costruzione del nuovo stadio e la demolizione dell'attuale San Siro non arrivassero entro tempistiche definite.