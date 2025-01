Milan, guarda Gimenez: doppietta al Bayern e gesto eloquente: “io resto qua”

Il Milan chiama, Gimenez risponde. L'attaccante messicano si è reso protagonista nella sfida di Champions League fra Feyenoord e Bayern Monaco . La squadra olandese sta, attualmente, vincendo per 2-0 ed entrambe le reti sono state firmate dal centravanti accostato ai rossoneri. Sono 15 i gol, tra Champions , campionato e coppa nazionale, in 18 presenze con la maglia del club olandese.

Doppietta europea

Prima un gol tutto in velocità: un controllo complicato su un lancio lungo e l'assoluta freddezza nel concludere a rete con il sinistro battendo un portiere come Neuer. L'esultanza, poi, non farà contenti i tifosi del Diavolo: indica lo stemma del Feyenoord e fa un gesto molto eloquente come a indicare: "io resto qui". Infine, la doppietta personale dal dischetto: su calcio di rigore, Gimenez non sbaglia e raddoppia per la sua squadra. Insomma, il Milan resta alla finestra ma la volontà del giocatore potrebbe influenzare parecchio una possibile trattativa.