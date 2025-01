Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan non ha ancora messo a segno alcun colpo, almeno a livello ufficiale. Quella di oggi dovrebbe essere la giornata di Kyle Walker, per cui i rossoneri hanno trovato un accordo con il Manchester City nelle ultime ore, ma non è detto che non ci possa essere un altro colpo in attacco. Lì, infatti, il Diavolo sta avendo grandi difficoltà perché nessuno dei due attaccanti in rosa, escluso il giovane Francesco Camarda e l'inutilizzato Luka Jovic, è in grado di garantire una certa continuità. Si è fatto il nome di Santiago Gimenez, che avrebbe aperto ai rossoneri, ma attenzione alla possibile pista con il Manchester United. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA