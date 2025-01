Milan, Bartesaghi: segnali per il futuro. Impatto incoraggiante. I numeri…

Milan, Bartesaghi è stato tra i protagonisti del secondo tempo contro il Parma. Il difensore rossonero, che sta giocando soprattutto con il Milan Futuro di Daniele Bonera, ma Conceicao lo sta convocando con costanza in questo periodo. Il terzino rossonero è entrato ad inizio secondo tempo, con Theo Hernandez che si è accomodato in panchina dopo una primo tempo insufficiente. Una mossa a sorpresa di Conceicao, che con il senno del poi ha pagato. Bartesaghi, insieme a Pavlovic, è stato decisamente tra i più attivi della ripresa del Milan. Concentrato in difesa e con grande voglia in attacco. Pulisic, spostato a sinistra, si è fidato di lui e lo ha spesso servito nelle sua sovrapposizioni. Cross interessanti tra cui quello decisivo nel recupero per il gol di Chukwueze. 45 minuti davvero incoraggianti per il futuro della fascia rossonera, che ha spesso sofferto senza la sua freccia francese. Cosa dicono i numeri? Ecco dati molto interessanti della partita di Bartesaghi.