Milan, clamorose novità sul rinnovo di Calabria e Theo Hernández

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo di contratto di Davide Calabria e Theo Hernández con il Milan . Gli 'ex capitani' (da quando è arrivato, il nuovo allenatore Sérgio Conceição ha insignito della carica Mike Maignan ) andranno in scadenza con il club di Via Aldo Rossi rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026 .

Milan, niente rinnovo per Calabria

Per la 'rosea', Calabria non otterrà il rinnovo del contratto e, pertanto, andrà via da svincolato. Dopo una vita in rossonero, lascerà la squadra per cui ha sempre fatto il tifo con lo Scudetto 2022, le Supercoppe Italiane del 2016 e del 2025 e chissà cos'altro ancora. Tutto dipenderà dalla stagione che condurrà il Diavolo da qui a giugno.