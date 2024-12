Milan, 19° compleanno per il giovane rossonero Bartesaghi

La scorsa stagione, Bartesaghi ha debuttato in Prima Squadra il 23 settembre contro il Verona , entrando al posto di Alessandro Florenzi . Il 13 dicembre arriva il suo esordio in UEFA Champions League , sostituendo Rafael Leao nei minuti finali del match vinto 1-2 contro il Newcastle , valevole per l'ultima giornata della fase a gironi. A gennaio, ha esordito in Coppa Italia contro il Cagliari , entrando al posto del coetaneo Alex Jimenez .

In questa stagione, con la nascita del Milan Futuro, il classe 2005 ne è diventato calciatore e, a fine agosto, ha debuttato in Serie C contro l'Entella. Il 20 ottobre, Bartesaghi ha segnato il suo primo gol tra i professionisti contro il Legnago. Fino ad ora, il terzino sinistro ha giocato 10 partite con la Prima Squadra e 31 con la squadra che milita in Serie C.