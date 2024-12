Continuano a susseguirsi le voci relative al possibile arrivo di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, al Milan già nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Come noto, infatti, i rossoneri sarebbero intenzionati a fare almeno un tentativo nelle prossime settimane per il centrocampista italiano, già seguito da diverso tempo. L'obiettivo del Diavolo è quello di anticipare la concorrenza per evitare di trovarsi immischiato in un'asta al rialzo che rischia davvero di essere pericolosa. Il Torino avrebbe già espresso la propria richiesta, ma un assist potrebbe arrivare proprio dai granata.