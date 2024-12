Situazione in divenire a pochi giorni dalla Supercoppa

Per 'SportMediaset', la panchina di Fonseca resta caldissima e, in caso di risultato negativo contro i giallorossi di Ranieri, il suo futuro potrebbe essere messo ancora in discussione, con le valutazioni del caso da parte della dirigenza. Tutto questo a quattro giorni dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus a Riyadh, in Arabia Saudita. LEGGI ANCHE: Milan, rinnovo di Reijnders in arrivo. E per la Roma c’è una speranza >>>