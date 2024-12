'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , il cui rinnovo di contratto con il club rossonero sembra essere in dirittura d'arrivo. L'olandese, classe 1998 , che il Diavolo ha prelevato per 23 milioni di euro bonus inclusi nel calciomercato estivo 2023 dall' AZ Alkmaar , è diventato leader e punto fermo di questa squadra.

Milan, il rinnovo di Reijnders sta per arrivare

Reijnders, infatti, ha già segnato 8 gol in stagione: 4 in Serie A, contro Monza, Empoli (doppietta) e Hellas Verona, la scorsa settimana; quindi 3 in Champions League, contro Bruges (doppietta) e Real Madrid. Infine, l'acuto dalla distanza in Coppa Italia contro il Sassuolo. Questa sera, in Milan-Roma, i rossoneri sperano che Reijnders possa suonare la sua nona sinfonia, aiutando la squadra con una rete ad avere la meglio sui giallorossi di Claudio Ranieri.