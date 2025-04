Menez: “Al Milan non c’è equilibrio. Hanno sbagliato…”

Il Milan deve finire una stagione alquanto complessa. I rossoneri sono usciti ai playoff di Champions League e sono al momento al nono posto in Serie A, a meno nove punti dal porto posto. Jeremy Menez , ex attaccante di Milan e Roma, ha parlato del momento delle due squadre nella sua intervista a 'Il Corriere dello Sport'. Ecco il suo pensiero.

Menez: "Al Milan hanno sbagliato qualche scelta. Adesso..."

"La Roma mi sembra abbia messo tutto in ordine, c'è equilibrio. Al Milan no. Hanno sbagliato qualche scelta e adesso devono correggere per ritrovare serenità e non è facile. Restando nella stessa città forse dovrebbero vedere il percorso che sta facendo l'Inter, cosa ha costruito".