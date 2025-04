Udinese-Milan, il clamoroso 2-3 del 2015: ecco il precedente

Un primo tempo senza storia, in campo c'è solo il Milan. Sul pallone della punizione conquistata al 5' si presenta Mario Balotelli: il suo destro trova l’angolino alto sul primo palo, e non lascia margine di intervento né alla barriera né a Karnezīs, che osserva il pallone insaccarsi. Appena 5 minuti dopo altra azione tanto bella quanto efficace dei rossoneri: Montolivo sventaglia da metà campo un pallone con i giri contati per Bonaventura, che al limite dell'area di rigore stoppa di petto e calcia di sinistro di controbalzo. Al 10' il Milan è avanti 2-0. Siamo in pieno recupero del primo tempo quando ancora Bonaventura mette in area da corner l'assist giusto per la testa di Cristián Zapata: è 3-0 all'intervallo. Il secondo tempo apre però un match molto diverso. Rivoluzione tattica per Mister Colantuono, e l'Udinese cambia volto al rientro sul terreno di gioco: i bianconeri tornano in partita con due gol nel giro di 10 minuti con Badu al 51’ e Duván Zapata al 58’, suonando alla carica per l'assalto finale nei minuti conclusivi di gara. L'occasione del clamoroso 3-3 se la inventa Bruno Fernandes con un tiro da fuori, ma Diego López dice un secco no: sono i rossoneri a uscire dal Friuli un sospiro di sollievo e 3 punti in più in classifica.