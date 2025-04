Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari in relazione alle partite del 30° turno di campionato. Sei giocatori sono stati squalificati per una giornata: Samuele Ricci del Torino, che ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo grave di gioco, Di Lorenzo e Anguissa (Napoli), Erik Almqvist (Parma), Morten Frendrup (Genoa) e Georgios Kyriakopoulos (Monza), che erano già in diffida.