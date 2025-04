Corradi: “A 17 anni, Camarda mantiene il giusto focus nonostante la visibilità”

"Sono tutti ragazzi giovani, non scordiamoci che hanno 15-16-17-18 anni e devono fronteggiare certi tipi di pressione. Queste fanno crescere, ma in certe situazioni possono anche schiacciarti. Club e Nazionale devono accompagnare. Lui ha doti spiccate sia fisiche che tecniche, è in un processo di crescita, è bello per me vedere il tipo di atteggiamento e la capacità che ha di isolarsi. Si vedono catapultati sui giornali e sui social a 17 anni, per me sono bravi a mantenere il giusto focus".