Guidi: "Non ho ancora avuto modo di parlare con i ragazzi. Cercherò di fargli alzare la testa, quello che facciamo in settimana è fatto bene. Il risultato è pesante, ma se andiamo a vedere eravamo sempre nella loro metà campo. Loro una buona squadra, esperti. Anche questo è il calcio. Non siamo riusciti ad incidere. Gli episodi hanno premiato il Cagliari, sono stati bravi a capitalizzare le occasioni. Io mi devo concentrare su ciò che i ragazzi stanno facendo, anche nel secondo tempo hanno provato a riaprirla. Dobbiamo essere bravi a resettare e fare esperienza di questa gara".