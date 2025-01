Dinamo Zagabria-Milan, Dobrinic in esclusiva: “Theo-Leao punti deboli. Mandzukic è venuto solo per Ibra”

Il Milan sarà favorito contro la Dinamo Zagabria. Ci racconti quali sono i principali pericoli per il Milan?

"Nenad Bjelica ha ottenuto ottimi risultati in Champions League, ma le brutte partite nel campionato croato gli sono costate il lavoro. Fabio Cannavaro è un nome importante ma è con la squadra da meno di un mese e ovviamente ha bisogno di tempo, soprattutto non conosce bene i giocatori. Anche Cannavaro ha grandi motivazioni per mettersi in mostra contro le squadre del suo Paese, ma il Milan è almeno qualche passo avanti rispetto alla Dinamo. L'Arsenal non ha avuto molti problemi contro la Dinamo all'esordio di Cannavaro. So che il Milan non è l'Arsenal ma è comunque molto forte".

"Maksimir è tutto esaurito, ovviamente lo stadio purtroppo più brutto della CL non sarà pieno perché l'Est è chiuso dal terremoto del 2020, e l'atmosfera sarà fantastica e la Dinamo avrà un grande tifo. Il problema per la Dinamo è che due giocatori molto importanti, Bruno Petkovic e Luka Sucic, saranno fuori per infortunio per un po', ma ci sono ancora buone opzioni per Cannavaro. Il problema è la difesa che prende gol quasi in ogni partita e non fa una bella figura. Se contro il Milan funziona bene l'ultima linea di difesa, se non daranno tanto spazio ai rossoneri, tutto è possibile. Mi aspetto che la Dinamo resti salda in difesa e cerchi di essere pericolosa nei contropiedi veloci. Ci sono molte ali in squadra come Marko Pjaca, Arber Hoxha, Dario Spikic, Juan Cordoba e Nathanael Mbuku ma c'è da chiedersi se Cannavaro li utilizzerà".

"A Londra contro l'Arsenal non lo ha fatto e c'è la possibilità che contro il Milan non lo faccia ancora. Sappiamo che il Milan ha problemi a destra della difesa e a Zagabria si parla tanto di Theo Hernandez e Rafa Leao a sinistra. Sono la più grande forza del Milan ma anche la sua più grande debolezza se entrambi non saranno dell'umore giusto, il che può essere il caso di loro. Se ciò si ripetesse, penso che la Dinamo potrebbe mettere in pericolo il Milan. La cosa principale è che la Dinamo deve essere paziente, molto concentrata e con una grande energia per ottenere un successo. I giocatori del Milan potrebbero innervosirsi se il risultato dovesse restare 0-0 per molto tempo".

C'è qualche giocatore del settore giovanile della Dinamo Zagabria di cui si parla poco ma che potrebbe diventare molto forte in futuro?

"La Dinamo sta andando bene in Champions League giovanile, ha superato il girone e ora aspetta la trasferta contro il Barcellona, ​​ma nessuno di quella generazione è considerato con il più grande potenziale per il futuro. Certo, sono ancora ragazzi giovani, vedremo chi si farà avanti, si parla tanto del terzino destro Noa Mikić. Si parla molto anche del quindicenne brasiliano Rafael Gomes Cirino, chiamato Belinho, che però festeggerà i 16 anni solo a gennaio. Ma è stato evidenziato come un grande talento per il futuro".

"Simic non aveva autorità. Halilovic? Siamo rimasti sorpresi quando ..." — Fino a un anno fa Dario Simic era un dirigente della Dinamo Zagabria. Perché se n'è andato? Che tipo di manager era?

"Il problema principale era che non aveva molta autorità nel prendere le decisioni chiave del Consiglio, cosa che lui stesso ha indicato come la ragione principale delle sue dimissioni. Erano i tempi in cui il potere precedente nel club cominciò a cadere. Šimić è stato nominato in qualità di ex giocatore rispettato, ma non è riuscito ad imporsi. Ed è per questo che ha lasciato così rapidamente la carica di membro del consiglio".

Un ex giocatore del Milan e della Dinamo Zagabria è Alen Halilovic. Si dicevano grandi cose di lui, ma alla fine rimase deluso. Come spieghi la sua prestazione al Milan?

"Alen Halilović è stato da tempo considerato una delle più grandi speranze del calcio croato, da giovane ha mostrato grandi cose, dopo tutto, è per questo che il Barcellona lo ha ingaggiato presto. Ovviamente, questa pressione sul giovane giocatore ha lasciato un segno troppo forte e non è mai diventato il giocatore che avrebbe potuto essere. Sinceramente siamo rimasti tutti sorpresi quando il Milan lo ha ingaggiato, ma quando è successo abbiamo cominciato a sperare che Halilović potesse risollevarsi. Sfortunatamente, non è mai diventato il giocatore che avrebbe potuto essere".

Dinamo Zagabria-Milan, Dobrinic: "Mandzukic è arrivato in rossonero per Ibrahimovic" — Deluso al Milan anche Mario Mandzukic. Pensi che sia stata una cattiva scelta per lui trasferirsi al Milan?

"Realisticamente, Mario Mandžukić ha concluso la sua seria carriera nel 2019 quando è partito per l'Al Duhail del Qatar. Maurizio Sarri lo ha cancellato dalla Juventus, lo volevano tanti club seri come il Manchester United, ma lui ha deciso di restare e se n'è andato in inverno per un sacco di soldi. Era senza club da sei mesi quando il Milan lo ha preso e speravamo che tornasse a vivere a San Siro, ma presto è diventato chiaro che in lui non c'era più abbastanza fuoco. Il suo idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimović, motivo per cui ha sicuramente accettato l'invito rossonero, ma purtroppo per tutti non è stato quello giusto e non è stato all'altezza delle aspettative".

Ci sono calciatori croati o giocatori dell'HNL che hanno il potenziale per giocare nel Milan?

"La Dinamo ha tanti giovani interessanti, Martin Baturina e Petar Sučić, che hanno già iniziato a mettersi alla prova nella nazionale croata. Di eccezionale talento anche Luka Stojković, un trequartista che soffre di un grave infortunio, ma che ha un potenziale eccezionale. Naturalmente, la differenza tra il campionato italiano e quello croato è enorme, la domanda è quanto tempo impiegheranno per adattarsi al ritmo molto più forte del gioco. Ma che abbiano il potenziale per grandi cose, questo è fuori discussione". LEGGI ANCHE: Milan, Tomori da terzino: mossa folle o geniale? Ecco cosa dicono i dati>>>