Milan, Tomori da terzino: mossa folle o geniale? Ecco cosa dicono i dati

Milan , Tomori è stato uno dei fari dei rossoneri in questi anni. Il difensore inglese, in coppia prima con Kjaer e poi con Kalulu , ha messo il lucchetto alla difesa del Diavolo, portando il Milan di Pioli alla vittoria dello Scudetto. Con l'arrivo di Paulo Fonseca , Tomori è stato relegato in panchina, tanto è vero che ci sono state molte voci su una sua possibile cessione alla Juventus. Con Sergio Conceicao è partito subito da titolare, tornando pianamente al centro del progetto Milan. Questa sera il Diavolo si gioca il match point per entrare direttamente agli ottavi di Champions League. Servirà vincere contro la Dinamo Zagabria. Secondo le ultime di formazione, viste le assenze e gli infortuni, Tomori dovrebbe giocare da terzino destro , con Gabbia e Thiaw al centro della difesa. E' la mossa giusta o un possibile azzardo? Ecco cosa dicono i dati.

Andiamo a vedere le prestazioni di Fikayo Tomori in questa satgione, grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Tomori ha giocato 20 partite in questa stagione, di cui 17 da titolare. Un contrasto di media a partita con un alta percentuale di dribbling difesi. Mentre i duelli vinti sono di poco superiori al 50 percento. La valutazione media sfiora il 7. Quello che conta è l'heatmap: come possiamo vedere, Tomori è un centrale che varia anche sulle fasce. Dal punto di vista della difesa, non ci dovrebbero essere problemi per l'inglese, anche da terzino. La vera incognita sarà l'attacco. Come lo utilizzerà Conceicao? La velocità di base c'è, bisognerà vedere le sue capacità di inserimento e cross dal fondo. Un altro tema da seguire in questa partita di Champions League. Una gara che il Milan deve assolutamente vincere per garantirsi la top 8 della maxi classifica europea.