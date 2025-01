Calciomercato Milan, Camarda: il piano con Gimenez. E il Monza…

Calciomercato Milan , dopo la Champions League i rossoneri sono pronti all'assalto definitivo per Santiago Gimenez . L'attaccante dle Feyenoord giocherà titolare nella sfida europea contro il Lille. Come scrive Calciomercato.com, i rossoneri sarebbero pronti a presentare una seconda offerta al Feyenoord oggi . Un piano chiaro per l'attacco del presente e anche del futuro, visto che Gimenez è un giocatore ancora giovane (classe 2001) e con margini di miglioramento.

Calciomercato Milan, Camarda: che futuro con Gimenez? Retroscena sul Monza

E Camarda? Come scrive sempre Calciomercato.com, il Milan crede fortemente nel giovane attaccante rossonero ed è convinto che in due/tre anni possa diventare il titolare dei rossoneri e una punta che può fare la differenza anche tra i 'grandi'. Il piano per il futuro è chiaro: farlo crescere con calma visto che ha ancora 16 anni. In caso di arrivo di Santiago Gimenez non cambierebbe nulla. Tanto è vero che, sempre secondo il sito di mercato, il Milan avrebbe rifiutato le richieste del Monza per Camarda, sia a novembre sia qualche giorno fa. L'attaccante resta al Milan indipendetemente della trattativa di calciomercato per Santiago Gimenez. LEGGI ANCHE: Milan, Lucca e Gimenez: il confronto statistico parla chiaro>>>