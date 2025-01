Domani, scrive 'Tuttosport', il Milan capirà se potrà chiudere il colpo di calciomercato rappresentato da Santiago Gimenez. In casa rossonera filtrerebbe ancora ottimismo, ma il Feyenoord continuerebbe a fare muro. La prima offerta rossonera di 20 milioni di base più 7 di bonus, è stata respinta. Il Milan ha fatto sapere tramite l’agente del giocatore, l’avvocato Rafaela Pimenta, di essere pronto ad alzare la posta arrivando a 33-35 milioni, bonus compresi, ma il Feyenoord, forte di una clausola da 50 milioni (valida in estate) e di una valutazione del giocatore che comunque non si discosta da quella cifra. Il club di Rotterdam non vuole cedere il suo centravanti in questo calciomercato di gennaio.