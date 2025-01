Calciomercato Milan, Di Marzio: “Tutto su Gimenez. Se arriva lui…”

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan e delle mosse rossonere per questa sessione di calciomercato. Il primo obiettivo del Diavolo rimane Santiago Gimenez, centravanti di proprietà del Feyenoord. Il club olandese, però, continua a contrastare l'interesse rossonero e ha rifiutato, sempre come riportato da Di Marzio, una prima offerta del Diavolo. Tuttavia, il Milan non molla e dopo la sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria tornerà alla carica per il giocatore messicano Ecco, di seguito, le parole di Di Marzio.