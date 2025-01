Milan, Cannavaro: “Camarda mi piace molto. Le società straniere…”

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro il Milan

Fabio Cannavaro , allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League 2024-25 . Ecco degli estratti delle sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com.

Su cosa teme dei rossoneri

"La gestione del Milan non è cambiata: i problemi che c'erano prima ci sono anche adesso. Con Conceicao c'è la sensazione che la squadra ti aspetti di più e poi ti azzanna. Mi piace che abbia trasmesso ai giocatori di non mollare mai e di lottare fino alla fine. Lui era così nel suo passato e lo sta portando anche ora al Milan. Rischia tanto nelle ripartenze come con Fonseca, ma qualcosa di diverso ho visto".